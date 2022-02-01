وزارة العمل تنفي علاقتها بالتعاقد مع 10 شركات مصرية بشأن العمالة – أخبار ليبيا 24

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أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء بيانا نفت فيه أي علاقة لها أو صلة بما نشرته صفحة السفارة الليبية بالقاهرة بشأن تعاقدها مع عشرة شركات مصرية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها لن تتحمل أي تبعات قانونية أو إدارية عن هذا الإجراء.

وكانت صفحة السفارة الليبية بالقاهرة قد نشرت عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الثلاثاء أنها تعاقدت مع عشرة شركات مصرية بشأن تنظيم إستجلاب من جمهورية مصر.

وفي سياق متصل شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، بتاريخ العشرين من يناير للعام الحالي اجتماعا بين مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية، حول حركة تنقل البضائع والأفراد بين الجانبين الليبي والمصري.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية وبتكليف من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وترأس الجانب الليبي العميد سليمان علي وأعضاء من الجمارك ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، كما حضر من الجانب المصري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات عبد البر.

وقال الجراري، لأخبار ليبيا24، إنه تم التباحث حول المشاكل والعراقيل. التي تعيق حركة تنقل البضائع والأفراد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين سنة 1990.

وأكد الجراري أنه تم الاتفاق على، السماح بدخول البضائع الموردة للشركات الليبية. بفتح الاعتمادات المصرفية عن طريق البر.

وأضاف، كما تم الاتفاق على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي عن طريق البر . وبدخول سيارات الإسعاف الليبية للأراضي المصرية.