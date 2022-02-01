روسيا: ندعو «غويتريش» لتعيين مبعوث أممي لليبيا «في أقرب وقت»

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تقديم مرشح جدير لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: “نتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مرشحًا مناسبًا لرئاسة هذه البعثة في أسرع وقت ممكن”، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبحسب البيان، فإن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة في ظل غياب رئيس يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في المرحلة الحالية الحاسمة من التسوية الليبية “يضعف الوساطة المحتملة وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “نحن مصممون على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين بشأن القضايا المتبقية لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل ضمان عملها الكامل وفقا للتفويض المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه “لا يمكن تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية طويلة الأمد إلا إذا تم ضمان طبعتها الشاملة ويشارك فيها جميع القوى المؤثرة في البلاد”.

ودعت فرنسا إلى تعيين مبعوث أممي خاص جديد في ليبيا “دون تأخير”، في موقف يأتي غداة تمديد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة لثلاثة أشهر فقط.

جاء ذلك على لسان نائبة مندوبة باريس في مجلس الأمن الدولي، السفيرة ناتالي برودهيرست، حسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عبر حسابها بموقع تويتر.