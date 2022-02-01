سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة المصرية.. ووزارة العمل تخلي مسؤوليتها

أعلنت سفارة ليبيا في بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عشر شركات مصرية لإلحاق العمالة بالخارج، في إطار تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر إلى ليبيا.

وأفادت السفارة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الملحقية العمالية بسفارة ليبيا لدى مصر تعاقدت مع عشر شركات مصرية مرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج.

والشركات العشر هي: «فور بزنس، حورس، الكاسب، العماد، الغد المشرق، أدبيانت، المحمل، الباحة، سيف الدين، أرب يونيون».

لكن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية أخلت مسؤوليتها عن تلك الخطوة، وقالت إنها لا تتحمل أي تبعات إدارية وقانونية تترتب على تلك الخطوة.

– فتح باب القيد بالسفارة الليبية لشركات العمالة المصرية

– اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا

– العابد يوضح خطة استقدام العمالة المصرية وأعدادها المستهدفة لإعمار ليبيا

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزارة العمل والتأهيل ليست لها أي صلة أو علاقة بالإجراء الذي أعلنته سفارة ليبيا في القاهرة.

والجمعة الماضي، 28 يناير، عُقد اجتماع حكومي موسع ناقش آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة الأجنبية ليبيا، بحضور وزير العمل والتأهيل، علي العابد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف عبد الله مراد، ومدير مكتب الاستخدام بالمواصلات وعدد من المسؤولين.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

وفي 29 ديسمبر، قال العابد إن ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.