باشاغا يطمأن للغرب بشأن رئاسته للحكومة الجديدة

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بينما قرر مجلس النواب الليبي أن تكون جلسة يوم الثلاثاء القادم 08 فبراير الجاري لاختيار رئيس للحكومة الجديدة، تحدثت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن فتحي باشاغا المترشح لرئاسة الحكومة، طمأن سفراء غريبين في تونس بأنه لا ينوي التحرك العسكري على طرابلس العاصمة.

وذكرت المصادر، أن باشاغا أكد للسفراء أنه سيقيم حكومته في مدينة سرت، لأهميتها الاستراتيجية لمواقع النفط والغاز شرقا وجنوبا.

صيغة توافقية مع الدبيبة

كما كشفت المصادر الدبلوماسية الغربية، أن باشاغا أكد بأنه سيجد صيغة توافقية للتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لصناعة الاستقرار في البلاد، وذلك بمساعدة رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والذي قابله منذ يومين.

وقالت المصادر الغربية، إن باشاغا طمأن السفراء أيضًا بأن خارطة الطريق التي يعمل عليها البرلمان. ستعطي فرصة لترتيبات استقراره في سرت، حتى مع استمرار تشبث حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالسلطة داخل العاصمة طرابلس.

موعد اختيار رئيس الحكومة

وأكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، على أن البرلمان سيُخصص جلسة يوم الإثنين القادم للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء.

كما أكد بليحق، أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة سيكون يوم الثلاثاء القادم.

ووضع البرلمان، الإثنين، 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. ومن أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، كما يجب حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان. وعدم حمله جنسية أجنبية.

مرشحي رئاسة الحكومة

وبينما لم يكشف البرلمان عن أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. أكدت مصادر محلية ليبية أن باشاغا تقدّم للترشح وقد ضمن 60 صوتا من أعضاء البرلمان. ما يعني أنه أصبح الأقرب لرئاسة الحكومة الليبية.

كما ذكرت المصادر، وجود منافسين آخرين لباشاغا من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أحمد معيتيق ورجل الأعمال محمد المنتصر والدبلوماسي عارف النايض.