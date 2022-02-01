وزير المالية: نصرف مرتبات الآن 33 مليار ولجنة إعداد مشروع جدول الرواتب الموحد انتهت من أعمالها

أعلن وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، خالد المبروك، إحالة رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون جدول الرواتب الموحد إلى اللجنة المالية بمجلس النواب بهدف دراسته ومن ثم اعتماده.

وقال المبروك خلال مؤتمر صحفي، إن لجنة إعداد مشروع جدول الرواتب الموحد انتهت من أعمالها وأحالت المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي أحالته بدورها إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الضغط الشعبي الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب كان الدافع الأكبر للبدء في المشروع.

وطالب مجلس النواب باعتماد المشروع حتى يكون هناك عدالة اجتماعية ومساواة بين جميع العاملين في الدولة، مشيرا إلى أنه خلال فترة إعداد قانون المرتبات الموحد كان هناك تواصل مع أعضاء مجلس النواب لاسيما المختصين في المجال.

وأضاف أنه أيضا “كان هناك تواصل مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب”، متابعا بأنه “سيكون لهم دور في إقناع المجلس لأن العمل كان فيه نوع من التعاون بيم الجميع”.

وقال إن “أعضاء مجلس النواب كان لهم ملاحظات وأفادونا ببعض المشاريع التي تم إعدادها من قبل كمرجع للاستفادة منه”، مشيرا إلى “وزارة المالية قامت بنشر مشروع القانون على موقعها لإطلاع الجميع عليه، ووصلت بعض الردود وتم أخذها في الاعتبار”.

وأوضح أن “الحكومة استهدفت عبر إعداد جدول موحد للرواتب إلغاء جزء كبير من الجداول الخاصة التي تتفاوت فيها الرواتب بدرجات كبيرة تصل إلى 6 و7 آلاف دينار”، مؤكدا أن القانون المقترح سيحقق العدالة الاجتماعية عبر تخفيض قيمة المرتبات المرتفعة ورفع قيمة المرتبات المتدنية لموظفي القطاع العام مع الإبقاء على علاوات التمييز للوظائف.

ولفت إلى أن تم إعداد 3 مقترحات لجدول المرتبات الموحد للعرض على مجلس النواب لأن عدد المستفيدين كبير ويصل إلى 2 مليون و300 ألف، مشيرا إلى أن الضغط الشعبي الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب كان الدافع الأكبر للبدء في المشروع.

وأكد أن الدولة تصرف مرتبات 33 مليار نتيجة تسوية الفروقات والعلاوات منذ 2016 إلى عام 2021 وكذلك الإفراجات التي حدثت في المدة الماضية، مشيرا إلى أن بعض الجداول المقترحة والمقدمة لمجلس النواب قد تصل فيها المرتبات الموحدة إلى 55 مليارا.

وأعرب عن تمنياته أن يرى مشروع جدول المرتبات الموحد إنجاز تم تحقيقه في ظل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هناك اهتمام من حكومة الوحدة وعلى رأسها رئيس الحكومة في مشروع المرتبات.