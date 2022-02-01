عيسى التويجر: هناك تفاهمات حول استمرار المجلس الرئاسي

رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن هناك تفاهمات حول استمرار المجلس الرئاسي، لذلك فإن أمر تغيير الحكومة لا يعنيهم، وفي الواقع لا يملك الرئاسي صلاحية الاعتراض على تغيير الحكومة الحالية.

وقال «التويجر»، في تصريحات نقلها موقع «عربي 21» القطري، اليوم الثلاثاء: «تغيير الحكومة يقف وراءها البرلمان، ويؤيدها بعض النواب، ومن غير الواضح من وراء تعطيل طائرة نواب الغرب، لكن لا أعتقد أنها مفتعلة».

وأثارت تحركات البرلمان الليبي المتسارعة من أجل تشكيل حكومة جديدة وفتح باب الترشح بالفعل بعض الأسئلة حول مصير المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي جاء ضمن قائمة واحدة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقرر البرلمان فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة يتم تشكيلها كبديل عن حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، على أن يحسم الأمر الأسبوع المقبل.

وتعرضت الطائرة التي نقلت نوابا من الغرب الليبي إلى مقر جلسة البرلمان في مدينة طبرق شرقا لمضايقات، وتأخير وصل إلى 6 ساعات، ما دفع عقيلة صالح إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في الأمر، الذي وصفه بأنه “فعل فاعل”.