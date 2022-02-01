حكومة الدبيبة ترفض التسليم لرئاسة الحكومة المرتقبة

العنوان- طرابلس

قال، المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب.

وأضاف، حمودة في تصريحات أوردتها قناة ليبيا لكل الأحرار، أن‎ المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها.

تأتي هذه التصريحات بينما حدد مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم 08 فبراير الجاري موعدا لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم إن جلسة الإثنين القادم ستكون مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، بينما جلسة الثلاثاء ستخصص لاختيار رئيس الوزراء.