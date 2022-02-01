ليبيا الان

تعاون ليبي إيطالي للتعرف على جثث ضحايا المقابر الجماعية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت الدورة الثانية، التي نظمها خبراء الشرطة الإيطالية لاستعادة الجثث والتعرف على الضحايا، والتي تركز بشكل خاص على دراسة بقايا العظام، حيث استهدفت عددا من موظفي الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، إن هذه الدورة التي سبقتها أخرى خلال العام الماضي، تهدف إلى زيادة التعاون مع الهيئة في قطاعات الأنثروبولوجيا الشرعية وجمع الحمض النووي.

وتأتي هذه الدورة، في إطار مساعدة روما لطرابلس في تحديد هوية الأشخاص الذين قتلوا وتم إلقاء جثثهم في مقابر جماعية خلال النزاعات الأخيرة التي شهدتها البلاد في منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك