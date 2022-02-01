تعاون ليبي إيطالي للتعرف على جثث ضحايا المقابر الجماعية

خصصت الدورة الثانية، التي نظمها خبراء الشرطة الإيطالية لاستعادة الجثث والتعرف على الضحايا، والتي تركز بشكل خاص على دراسة بقايا العظام، حيث استهدفت عددا من موظفي الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، إن هذه الدورة التي سبقتها أخرى خلال العام الماضي، تهدف إلى زيادة التعاون مع الهيئة في قطاعات الأنثروبولوجيا الشرعية وجمع الحمض النووي.

وتأتي هذه الدورة، في إطار مساعدة روما لطرابلس في تحديد هوية الأشخاص الذين قتلوا وتم إلقاء جثثهم في مقابر جماعية خلال النزاعات الأخيرة التي شهدتها البلاد في منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

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