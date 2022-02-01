العرفي: لم نحرز أي تقدم ومجلس النواب يتخبط في كافة المسارات المفتوحة

انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي مجلس النواب، قائلا: “نحن في مرحلة تخبط كبيرة ونتحدث عن القوانين، ولم نُصدر أي شيء حتى الآن”.

وأضاف العرفي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء: “لم نحرز أي تقدم ومجلس النواب يتخبط في كافة المسارات المفتوحة”، متابعا: “الهيئة الدستورية لم تُذكر في القرآن ويجب اختيار الفقهاء في كل إقليم لإجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أن الليبيين يطالبون بقانون توحيد المرتبات، منوها إلى أن الأمن الداخلي جهاز حساس يجب أن يأخذ حقه.