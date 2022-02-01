عادل مولود: يجب إقصاء النواب وأعضاء مجلس الدولة عن لجنة تعديل الدستور

دعا عضو مجلس النواب عادل مولود إلى تشكيل لجنة تعديل الدستور من نخب القانون الدستوري وعمداء الكليات وأصحاب الثقة، لافتا إلى أنه كلما كانت اللجنة أصغر كلما كانت أجدى في إنتاج ما طلب منها.

وشدد مولود في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تخلو لجنة تعديل الدستور من أعضاء مجلسي النواب والدولة لأن أعضاء المجلسين سيكونوا سبب الخلاف.

وانتقد النائب تدخل سفراء الدول في الشأن الداخلي، قائلا: “السفراء أصبحوا نقطة الخلاف وفتيل الاشتعال في ليبيا ويجب على السفير التحرك في المسافة المحددة له، ويجب تقنين حركتهم”.

وهاجم مولود كل ما يصدر عن اللجنة المالية بالبرلمان، ووصف ما يصدر عنها بأنه غير قانوني.