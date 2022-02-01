موسكو: استمرار البعثة الأممية بليبيا دون رئيس يضعف جهود الوساطة

اعتبرت الخارجية الروسية أن استمرار عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دون رئيس متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن يضعف إمكانات الوساطة، وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية في بيان صادر عنها إلى أنها مصممة على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين، بشأن القضايا المتبقية لقيادة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، من أجل ضمان عملها وفقا للولاية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

وأضافت بأنها تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تسمية مرشح مناسب لرئاسة البعثة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة على الدور الأممي ا وخاصة البعثة في الدفع بحل سلمي شامل للأزمة في ليبيا.

وجددت موسكو على ضرورة الحل السلمي للأزمة في ليبيا، مشددة على أن فرضية التقدم عن طريق التنظيم السياسي طويل الأجل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم ضمانه بطبيعته الشاملة، من خلال مشاركة جميع القوى المؤثرة في ليبيا.

جدير بالذكر، أن مجلس الأمن صوت يوم أمس الاثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي انتهت في الـ 31 من يناير المنقضي، لمدة 3 أشهر حتى الـ 30 من أبريل القادم.

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