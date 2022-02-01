الدبيبة يشارك الحفل الختامي لجائزة ليبيا لتحفيظ القرآن الكريم

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الاثنين في فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم.

وبحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك فقد تم خلال المسابقة اعلان النتائج وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والوكلاء. وعدد من العلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا وأولياء امور المتسابقين

وأشاد رئيس الحكومة بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية في هذا الشأن. وحرصها على إنجاح مثل هذا الفعاليات مشددًا علي ضرورة دعم مثل هذه المناشط التي تبني الأجيال.

يذكر أن جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم هي التاسعة والعشرين للذكور، والرابعة عشرة للإناث.

وفي شأن أخر أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإثنين قرارا بحظر دخول المواطنين والأجانب إلى جميع المؤسسات دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويشمل الحظر الذي يبدأ من 15 فبراير المقبل بحسب قرار الدبيبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى.

وشدد قرار رئيس الحكومة على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح كشف الجمعة. عن قرارات قد تكون قاسية نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وشدد السايح على المواطنين ضرورة الالتزام قائلا :”لأن مانراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد”.

وأشار مدير المركز إلى أن طرابلس وصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.