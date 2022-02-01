امغيب: الحكومة الجديدة ستحمل اسم “حكومة الاستقرار” وستحصل على دعم دولي

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الحكومة الجديدة ستحمل فور تشكلها اسم حكومة الاستقرار، مؤكداً انها ستحصل على دعم دول عدة، من بينها الدول الصديقة والشقيقة لليبيا في المنطقة.

وأضاف أمغيب في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهد للانتخابات.

وأكد امغيب أن الحكومة الحالية قد أخفقت في تحقيق المهام التي اضطلعت بها عند تشكيلها، مشيراً إلى أن ثلاثة وزراء من الحكومة تمت إحالتهم للتحقيق والسجن احتياطيا بتهمة تبديد المال العام.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق صرح بأن جلسة البرلمان الاثنين المُقبل مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، والثلاثاء لاختيار رئيس الوزراء.