ديل ري: استقرار منطقة الساحل مرتبط بليبيا

اعتبرت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، نائبة وزير الخارجية الإيطالية سابقا، إيمانويلا ديل ري أن استقرار منطقة الساحل مرتبط باستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها يوم أمس الاثنين بقائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو توركيتّو، بمقر العملية في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن منطقة الساحل تعج بأزمات كثيرة، على غرار ما يحدث في مالي وبوركينا فاسو، والتي تنتشر بها جماعات مسلحة أو شركات أمنية.

وشدد توركيتّو من جانبه، على أهمية الاتحاد الأوروبي في المنطقة وعلى مدى الترابط بين ليبيا والساحل، مذكرا بأن عملية إيريني تهدف لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتوفير الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

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