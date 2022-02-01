الأعلى للدولة يدعو النواب للتقيد بالاتفاق الذي جرى بينهما

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أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا اليوم الثلاثاء دعا فيه مجلس النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه بينهما، وعدم تغيير الحكومة حاليا.

وأوضح المجلس عبر مكتبه الإعلامي أن التواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق.

وأكد أنه تم الاتفاق مع مجلس النواب على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور.

ونوه إلى أن الاتفاق تم مع مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.

في حين أعتبر أن ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات نحو تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على خارطة الطريق مخالفة جذرية.

وأشار إلى رفضه السير في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري.

وفي سياق متصل أكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، على أن جلسة البرلمان يوم الإثنين القادم ستكون مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء.

كما أكد بليحق، أن جلسة يوم الثلاثاء ستخصص لاختيار رئيس الوزراء للحكومة الليبية الجديدة.

وخلُصت، جلس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة. لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه. واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

واشترط المجلس على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الخبراء وبشروط محددة.