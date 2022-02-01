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محفوظ: يجب إقصاء النواب وأعضاء مجلس الدولة عن لجنة تعديل الدستور

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا عضو مجلس النواب عادل محفوظ إلى تشكيل لجنة تعديل الدستور من نخب القانون الدستوري وعمداء الكليات وأصحاب الثقة، لافتا إلى أنه كلما كانت اللجنة أصغر كلما كانت أجدى في إنتاج ما طلب منها.

وشدد محفوظ في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تخلو لجنة تعديل الدستور من أعضاء مجلسي النواب والدولة لأن أعضاء المجلسين سيكونوا سبب الخلاف.

وانتقد محفوظ تدخل سفراء الدول في الشأن الداخلي، قائلا: “السفراء أصبحوا نقطة الخلاف وفتيل الاشتعال في ليبيا ويجب على السفير التحرك في المسافة المحددة له، ويجب تقنين حركتهم”.

وهاجم محفوظ كل ما يصدر عن اللجنة المالية بالبرلمان، ووصف ما يصدر عنها بأنه غير قانوني.

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قناة ليبيا الحدث

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