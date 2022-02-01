مجلس الدولة: اتفقنا مع “النواب” على تغيير السلطة بعد الاستفتاء على الدستور

دعا مجلس الدولة الاستشاري البرلمان إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه بينهما، وعدم تغيير الحكومة حاليا.

وأكد مجلس الدولة في بيان طالعته “الساعة 24” أن التواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق، مبينا أنه تم الاتفاق مع البرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور.

وأشار مجلس الدولة إلى الاتفاق مع مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.

واعتبر مجلس الدولة أن ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات نحو تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على خارطة الطريق مخالفة جذرية.

وأعلن المجلس الاستشاري رفضه السير في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق صرح بأن جلسة البرلمان الاثنين المُقبل مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، والثلاثاء لاختيار رئيس الوزراء.