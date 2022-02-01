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الأمم المتحدة: دور ويليامز استشاري.. ولم يتم طرح اسم بديل لكوبيش حتى اللحظة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يتم طرح اسم بديل محدد في أروقة الأمم المتحدة للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا يان كوبيش الذي استقال قبل شهرين، مشيراً إلى أن المهمة الأهم حالياً هي تحقيق الانتخابات في ليبيا.

وأضاف حق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، تواصل عملها نحو بلوغ هدف الانتخابات، وسيتم الإعلان عن أي جديد حول الموضوع حال حدوثه.

وأكدة حق أن ويليامز لا تمارس دور رئيسة البعثة الأممية ولا تقودها، بل هي تقوم بعمل استشاري لتوجيه الحراك الأممي في ليبيا.

يذكر أن مجلس الأمن قد قرر تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم أمس الاثنين، وسط أنباء عن خلاف أميركي روسي حول اسم المبعوث الجديد الذي سيتولى قيادة البعثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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