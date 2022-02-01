الهلال الأحمر الليبي يجري مناورة كبرى تحاكي الواقع للاستجابة الطارئة أثناء الأزمات والكوارث

أجرى الهلال الأحمر الليبي مناورة كبرى تحاكي الواقع للاستجابة الطارئة أثناء الأزمات وحالات الكوارث بحضور الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لليبيا تامر رمضان وعدد من القيادات ومديري ومسؤولي المكاتب بالأمانة العامة والاتحاد الدولي.

وشارك في المناورة التي جرت بمدينة البيضاء ما يقارب من سبعين متطوع من فرق الطوارئ على مستوى فروع الجمعية تحت إشراف الأمانة العامة وباستضافة فرع – البيضاء.

إذ تهدف لرفع كفاءة المتطوعين والتأهب والاستعداد لحالات الطوارئ والمتغيرات المناخية والوصول الأمن.