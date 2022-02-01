ليبيا تصدر مليون برميل نفط للصين عبر طبرق

كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة النفطية دلتا ماريا، رست بميناء طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين.

وأكد المصدر أن الناقلة النفطية دلتا ماريا رست في الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام. في طريقها إلى الصين، مشيرا إلى أن هذه الناقلة النفطية الأولى في مطلع شهر فبراير.

وأوضح المصدر، أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل. عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، مشيرا إلى أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.