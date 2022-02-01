الأرصاد تعلن بداية فعالية المنخفض الجوي على ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، بداية فعالية المنخفض على الشمال الغربي بأمطار متفرقة مع توقعات تشير إلى أن هذه الليلة ونهار الغد تكون الأمطار أكثر اتساعا وانتشارا على معظم مناطق الشمال مع رياح نشطة أحيانا تكون قوية باردة في بعض الأحيان تصل حتى مناطق الجنوب.

وتوقعت الأرصاد، حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشمال تصل إلى 60 كلم في الساعة، تكون قوية خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضحت، أن الرياح تسبب في اضطراب حالة البحر على طول الساحل مع ارتفاع للموج يتجاوز (4) أمتار خاصة على الساحل الغربي.

كما توقعت الأرصاد، تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع أن يكون الطقس مستقر نسبيا بداية من يوم الجمعة على مناطق غرب ليبيا.