ليبيا تسجل نحو 22 ألف حالة إصابة بكورونا في أسبوع و 81 حالة وفاة

أصدر المركز الوطني للأمراض ملخص تقريره الاسبوعي الوبائي وهو التقرير الرابع للعام الجاري في الفترة من 24 إلى 30 يناير 2022 وبلغ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع “68681” عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث الذي بلغ 42723 عينة.

ورصد المركز عدد الحالات المؤكدة وقد بلغت 21908 حالة مؤكدة وبمعدل ايجابية 32% بالمقارنة بالاسبوع الوبائي الماضي 9703 حالة مؤكدة بمعدل ايجابية 23%، فيما بلغ عدد الوفيات 81 حالة وفاة بمعدل إماتة أقل من 1% مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث الذي بلغ 83 بمعدل اماتة 1%.

وأفاد ملخص الأسبوع الثالث من هذا العام بأن عدد الحالات الموجبة ارتفع أكثر في مدن ومناطق: طرابلس وبنغازي ومصراتة وجنزور والقره بوللي ويفرن وقصر بن غشير وبني وليد وزليتن والخمس وسرت والزاوية المركز وسبها وترهونة والمايا والعامرية ودرج وسواني بن يادم وصبراتة والزاوية الغرب والسبيعة وزوارة وظاهر الجبل وغدامس وتازربو والجفارة ومسلاتة والشاطيء وغريان وتراغن والسائح والحوامد وهون وودان وسوكنة والفقهاء وتاورغاء وخليج السدرة مقارنة بالاسبوع الماضي.

وبالنسبة للتطعيمات زاد عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الاولى 2031276 مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 996031 مطعم وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 23657 مطعم مقارنة بالاسبوع الثالث الوبائي حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الاولى 1998817 مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 967663 مطعم وعدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 12035 مطعم.

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