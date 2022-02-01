برنامج الغذاء العالمي يطلق مشروع المطبخ المركزي لدعم المدارس في  بنغازي

أطلق برنامج الغذاء العالمي إطلاق مشروع المطبخ المركزي بمدرسة قاريونس في مدينة بنغازي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، فإن الهدف من المشروع هو تقديم وجبات غذائية مدرسية لـ7 آلاف طفل من 13 مدرسة في جميع أنحاء مدينة بنغازي .

وأضاف التقرير، سيحصل الأطفال من خلال المطبخ المركزي على صندوق غداء يتكون من شطيرة وفاكهة طازجة ومشروب ألبان وعلبة محصن للتمور ومياه نظيفة في المدرسة في كل يوم فيما يتم اختيار محتويات الصندوق بناء على الطعام المتاح محليا وفوائده الغذائية.

وأوضح التقرير، أن البرنامج دعم هذه المبادرة من خلال اختيار موقع مطبخ قريب من 13 مدرسة في مدينة بنغازي فضلا عن تقديمه معدات المطبخ الأساسية بالإضافة إلى التدريبات على إعداد الوجبات والتعامل معها وتعبئتها لنحو 30 من شباب المجتمع المحلي بينهم 12 امرأة.