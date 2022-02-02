مصرف التجارة والتنمية: منصة «حكومتنا» تنسب مشروعات للحكومة بـ«الأكاذيب»

أبدى مصرف التجارة والتنمية استنكاره الشديد لما تناولته منصة «حكومتنا» التابعة حكومة الوحدة الوطنية والتي نسبت فيها بأن مشروع تنفيذ «صالة ركاب رقم 1 – برنيق» إحدى مشروعات الحكومة دون ذكر الجهة المُنفذة أو المستثمر و ونسب هذا الصرح العظيم لمشروعات الحكومة.

وأكد مصرف التجارة والتنمية، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ مشروع «صالة ركاب رقم 1 – برنيق» وذلك بموقعها ضمن الحدود الإدارية لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأوضح مصرف التجارة والتنمية أن مشروع تنفيذ «صالة ركاب رقم 1 – برنيق» مُبرم بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام BOT Build Operate Transfer أي (البناء والتشغيل ونقل الملكية) والذي تم توقيعه مع الحكومة الليبية المؤقتة السابقة عام 2019.

وأشار إلى أن صالة الركاب رقم (1) تم إنشاؤها لتسع 2 مليون مسافر سنويا وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية و بتنفيذ عالي الجودة .

وذكر المصرف أنه «يستنكر هذه الأفعال و التصريحات الإعلامية التي من شأنها أن تعمق في جراح الوطن و تزيد من حجم الفرقة والإنقسام، ويطالب الجهة الحكومية المسؤولة عن نشر هذه الأكاذيب بالتأكد من صحة المعلومات ومصدرها قبل نشرها للشعب الليبي والاعتذار لأصحاب العلاقة بهذا المشروع الإستراتيجي الهام لمدينة بنغازي خاصة و لليبيا عامة».