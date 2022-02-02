هيئة الاستثمار: الموافقة على 40 مشروعا استثماريا في المنطقة الجنوبية

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، الثلاثاء، الموافقة على طلبات لـ40 مشروعا استثماريا في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في بيان حول الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي للمنطقة الجنوبية، والذي يأتي استكمالاً للاجتماع الأول الذي استضافته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة يوم 12 يناير الماضي.

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وأشار البيان، المنشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع استعرض الطلبات الحاصلة على قرارات الموافقة على الاستثمار والتي بلغ عددها 40 مشروعاً استثمارياً في عدة مجالات إنتاجية وخدمية، كما جرى استعراض العديد من البيانات والإحصاءات الخاصة بالمنطقة الجنوبية والمجالات الاستثمارية ذات الأولوية بما يساهم في استقرار وانتعاش المنطقة الجنوبية، وتشجيع الهجرة العكسية للجنوب الليبي.

كما تناول الاجتماع مباحثة السبل والآليات المناسبة التي تضمن التمويلات لإقامة هذه المشاريع الاستثمارية ونجاحها.

جانب من الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي بالمنطقة الجنوبية (صفحة هيئة الاستثمار على فيسبوك)