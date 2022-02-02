رئيس”الشرطة القضائية” يبحث مع رؤساء الفروع العوائق المالية والإدارية للجهاز

عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية لواء مصطفي أبوحرارة اجتماعاً مع رؤساء فروع الجهاز البيضاء بنغازي اجدابيا مصراتة الخمس طرابلس الجبل الغربي الزاوية بحضور نائب رئيس الجهاز لواء عبدالناصر بن يوسف مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية عميد طارق فرحات أمين سر رئيس الجهاز الأستاذ صبري هدية .

وبحسب إيجاز صحفي لجهاز الشرطة القضائية، تركز الاجتماع علي وضع ألية لتقييم احتياجات المؤسسات والعوائق الادارية والمالية لأعضاء الجهاز وتم تحديد وعاء زمني لحلحلة هذه العوائق، كما أثني رئيس الجهاز علي جهود المخلصين والوطنيين من مدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وجميع المنسبين اللذين يعملون وفق إمكانيات متواضعة وقدم لهم الشكر الجزيل علي مجهوداتهم كلاً حسب موقع عمله وتبعيته مكتب التوثيق والإعلام الأمني بالجهاز.