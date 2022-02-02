الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لتغليب مصلحة شعبهم على مصالحهم الفردية

دعت الأمم المتحدة، الاثنين، قادة ليبيا إلى وضع مصلحة شعبهم فوق مصالحهم الفردية والعمل من أجل تشكيل مؤسسات موحدة وموثوقة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في مؤتمر صحفي، إننا طلبنا مرارا من كل المجموعات والقادة في ليبيا أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي فوق مصالحهم الفردية، وأوضحنا أنه لسنوات عديدة لم يكن لليبيا مؤسسات موحدة وموثوقة وهذا يحتاج إلى حل.

وأضاف حق، أن هذا هو السبب في أننا ندفع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ولهذا السبب نسعى للتأكد من أن المؤسسات المختلفة، بما في ذلك النظام المصرفي، تعمل بطريقة مركزية موحدة.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام أن دعوتهم جزء من جهودهم الشاملة للتأكد من أن ليبيا يمكنها مرة أخرى العمل كدولة موحدة، وحتى يحدث هذا يحتاج القادة إلى العمل معا.