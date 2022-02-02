أطباء بلا حدود تطالب الحكومة الإيطالية بإلغاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا

ناشدت منظمة أطباء بلا حدود، الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، مطالبة البرلمان بإلغاء اتفاقية الهجرة التي أبرمتها الحكومة مع ليبيا، والتوقف عن تجاهل ما وصفته بالعواقب الإنسانية غير المقبولة لهذه الاتفاقية.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قالت المنظمة، منددةً، إنه بعد 5 سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، “هناك مزيد من الأدلة التي تظهر كيف أن سياسات احتواء تدفقات الهجرة تؤدي إلى استمرار العنف، الإعادة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي في ليبيا للمهاجرين، كما تغذي عدد الوفيات منهم في عرض البحر المتوسط”.

وناشدت المنظمة الرئيس ماتّاريلا، ضمان عودة إيطاليا لاحترام التزاماتها بحماية ومساعدة الناس، قائلة: “سيادة الرئيس، خصص مقطعًا من خطاب تنصيبك لهذه الضرورة الملحة، ومطالبة البرلمان بإلغاء الاتفاقيات الإيطالية الليبية”.

وأوضحت أن البرلمان لم يصادق مطلقًا على الاتفاقية، لكن تطبيقها أوجد نظام استغلال، ابتزاز وسوء معاملة يتعرض له المهاجرون واللاجئون في ليبيا، بحسب التقرير.

وشددت المنظمة على أنه لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، حيث يمثل العنف والوحشية روتيناً يومياً لآلاف المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2021، وصفت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا هذه الانتهاكات بأنها جريمة ضد الإنسانية.

واختتمت بالقول، إنه على الرغم من ذلك، لا تستمر إيطاليا والاتحاد الأوروبي في غض الطرف عن هذه الجرائم فحسب، بل يواصلان مساعدة خفر السواحل الليبي على تحسين قدراته للمراقبة البحرية من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وموارد تقنية.