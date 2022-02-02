أبو جناح يبحث خطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا

عقد وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، بحضور مدراء الإدارات، بالإضافة إلى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الإمداد الطبي.

وتناول الاجتماع خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا والموجة الرابعة لها، كما بحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات بالوضع الوبائي.

أكد وزير الصحة المكلف على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، وأن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقاً للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.