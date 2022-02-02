الدبيبة يبحث خطة مصرف الادخار والاستثمار العقاري للعام 2022م

تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ، في اجتماع عقده مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري خطة المصرف للعام 2022م.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الدبيبة، هنّأ الدبيبة في بداية الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة على اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وحثّهم على ضرورة تفعيل المصرف المتعثّر منذ عشر سنوات، مؤكداً أن هذه مسؤولية وطنية تتطلب المثابرة والجدية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة امحمد غولة تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل التي تُواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

وأكد الدبيبة في ختام الاجتماع على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء والتي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في بلادنا والتي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب.