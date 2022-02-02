ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل: بدون استقرار ليبيا لن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل

قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، إنه بدون استقرار ليبيا لن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل، مضيفاً أنه من الممكن اعتبار منطقة الساحل بمثابة الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا.

وأكدت خلال اجتماع مع قائد العملية الجوية والبحرية الأوروبية “إيريني” الأدميرال ستيفانو توركيتو، أن منطقة الساحل تعاني من أزمات مختلفة على غرار ما يحدث في مالي وبوركينا فاسو وتشاد، حيث تنتشر الجماعات مسلحة.

ولفتت إلى أن حياة الناس وحقوقهم الإنسانية المعرضة للخطر هي أسس نهج الاتحاد الأوروبي المتكامل وهدف سياسة مشتركة تركز على النساء والرجال الذين يعيشون في المنطقة.

وقال توركيتو، إن إيريني تعني باللغة اليونانية السلام، والسلام هو التأثير الذي نسعى إليه لليبيا ومنطقة الساحل بأكملها، مضيفاً أن العملية تدعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.