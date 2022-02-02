الروياتي: إعلام الدبيبة يسعى لتميع بيان مجلس الدولة حول خارطة الطريق

أكد أحمد الروياتي، الناشط السياسي، وسائل الإعلام التابعة لعبدالحميد الدبيبة، يحاولون تمييع البيان الصادر من المجلس الاستشاري للدولة حول اتفاقه مع مجلس النواب على تغيير السلطة بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال الروياتي، في منشور له عبر فيسبوك، “إن إعلام الدبيبة يحاول أن يميع البيان.. البيان واضح جدا، المجلسان اتفقا على ثلاث مسارات تغيير الحكومة ودستور وانتخابات”، متابعا “المجلس الأعلى للدولة يطلب من البرلمان بالعمل في الثلاث مسارات وليس مسار واحد فقط، وهذا ما يتم العمل عليه الآن، وبالتالي البيان ليس دفاع عن الحكومة بل تأكيد المؤكد”.