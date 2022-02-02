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المنقوش تبحث مع وزراء خارجية 3 دول قضايا السلم والأمن في أفريقيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اجتماعا تشاوريا مشتركاً مع وزراء خارجية جمهورية الجزائر الديموقراطية وجمهورية جنوب إفريقيا، ونائب وزير خارجية جمهورية أنغولا، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة ال40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لاسيما المتعلقة منها بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف.

وكان الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

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صحيفة الساعة 24

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