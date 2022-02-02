مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية بجري زيارة تفقدية لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في الكويت

ليبيا – قام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت الإثنين رفقة سفير ليبيا لدى دولة الكويت سليمان الساحلي، بزيارة تفقدية لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك خلال مقر إقامتهم في دولة الكويت.

وكان فى استقبال السفير فور وصوله، لمقر البعثة بنادي النصر الكويتي، رئيس بعثة المنتخب الوطني، نوري جموم ورئيس نادي النصر الكويتي وبحضور رئيس العلاقات العامة فى الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المنتخب الوطني لكرة القدم من حيث التدريبات والتجهيزات استعدادًا للمباريات الودية التي يجريها ضمن أجندة أيام فيفا، لتقييمات الاتحاد الدولي للعبة.

وقدم رئيس وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني الشكر والتقدير للمندوب، على كرم زيارته لبعثة الفريق، الأمر الذي ساهم في الرفع من معنوياتهم، كما قدموا الشكر والثناء لسفير ليبيا لدى دولة الكويت، سليمان الساحلي، على متابعة اوضاع البعثة.

وتأتي هذه الزيارة ‏علي هامش مشاركة السفير في الاجتماع التشاوري المُغلق لوزراء الخارجية العرب، والذي تستضيفه اليوم دولة الكويت.

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