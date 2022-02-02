جهاز مكافحة المخدرات: ضبط 35 كيلو حشيش على شاطئ البحر ببنغازي

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي من ضبط كمية من المواد المخدرة نوع حشيش على شواطئ البحر بالمدينة بعد متابعة مستمرة لأعضاء التحريات بالفرع.

وذكر الجهاز، في بيان له، أنه “بعد ورود معلومات مصدرية لأعضاء التحريات بالفرع عن خروج كمية من المواد المخدرة نوع حشيش على شواطئ البحر بمدينة بنغازي وبمتابعة المستمرة لأعضاء التحريات”.

وأضاف أن “أحد المواطنين قام بتسليم كمية من المواد المخدرة نوع حشيش بعد أن تم العثور عليها على شاطئ البحر بمدينة بنغازي تحديداً بمنطقة الصابري، مشيرا إلى أن الكمية المضبوطة بلغت حوالي (35) كيلو جرام من مادة يشتبه في كونها مخدر نوع حشيش ويوجد عليها علامة (4G) عدد (350) قالب ما يعرف لدى تجار المخدرات صابونه”.

وأكد أنه تم “فتح محضر وإخطار النيابة العامة بالتعاون مع مركز شرطة الصابري”.