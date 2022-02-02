البيوضي: عقيلة غير قادر على التعامل مع ملف التعطيل المتعمد للانتخابات

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسية، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لم يلجأ لطرد النواب ليستمر النصاب على ما هو عليه ، وهو غير قادر على التعامل مع ملف التعطيل المعتمد للانتخابات، بل لم يعلن رسميا عن أسماء المترشحين لقيادة الحكومة الموازية، تعثر واضح وأزمة انسداد الأفق، فخطوة تشكيل الحكومة الموازية يعني أنه وأعضاء المجلس من سيتحملون عبء تقسيم البلاد من جديد.

وفي أول رد فعل على قيام مجلس النواب في جلسة الاثنين، ببدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، قال المكتب الإعلامي للأخير في تصريحات لوكالة رويترز إن الحكومة ستواصل عملها لحين إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.

المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أضاف في تصريحاته، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ينفذ محاولة يائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا، على حد تعبيره.

ودعا رئيس مجلس النواب اليوم إلى تلقي طلبات الترشح لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بعد سحب الثقة من الحكومة قبل عدة أسابيع وانتهاء مدة عملها في 24 ديسمبر الماضي.