منظمة رصد الجرائم تحمل الداخلية مسؤولية الانتهاكات ضد المهاجرين 

أصدرت منظمة رصد الجرائم الليبية تقريرها حول تسجيل ورصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم ليبيا، والتي جاءت أبرزها خلال الشهر الأول من عام 2022 توثيق مقتل ثلاثة مهاجرين مغاربة في مركز احتجاز الماية قرب طرابلس.

ورصد التقرير الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في طرابلس أيضا، في أعقاب حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية نتج عنها إصابة مهاجر واحد بالرصاص وإصابة واعتقال العشرات.

وأضافت أنه في الأول من يناير وثقت المنظمة مقتل 3 مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب 30 كيلومتر غرب طرابلس، وقتل “عبدالعزيز الحرشي” البالغ من العمر 35 سنة، بسبب تدهور حالته الصحية وسوء التغذية والتهوية داخل مركز الاحتجاز بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وأحيلت جثته الى الطبيب الشرعي في 1 يناير 2022.

كما قتل “حمزة احمد غدادة” 19 سنة، في مركز الاحتجاز لأسباب مجهولة بتاريخ 22 ديسمبر 2021، وقتل مهاجر أخر يدعى “محمد عطّا” 32 سنة، بسبب تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل مركز الاحتجاز، وحسب ما ذكره تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة مبدئيا طبيعية ولم تظهر نتيجة التقرير الشرعي النهائية الى الآن، وتم نقل جميع الجثث الى مستشفى الزهراء العام في منطقة ورشفان.

ويقع مركز احتجاز الماية تحت إشراف “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي الليبي ويرأس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ “غنيوة الككلي”.

كما رصدت المنظمة في العاشر من يناير إصابة مهاجر سوداني الجنسية بعيار ناري في البطن، وإصابة عدد غير معروف بجروح، واعتقال 600 مهاجر تقريباً، في أعقاب حملة امنيه قامت بها مديرية امن جنزور وكتيبة “فرسان جنزور” التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس، لفض اعتصام سلمي بالقوة من أمام مبنى مفوضية اللاجئين في طرابلس.

وسجلت المنظمة العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر على شاطئ طلميثة شمال مدينة المرج يعتقد أنها تعود لمهاجر، وتم نقل الجثة من قبل الهلال الأحمر لعرضها على الطبيب الشرعي، وفي السابع عشر من يناير العثور على جثة امرأة على شاطئ البحر بمنطقة سلطان غرب سرت يعتقد أنها تعود لمهاجرة ونقلت بواسطة مركز شرطة هراوة الى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.

كما أصيب مدني بعيار ناري أثناء قيادته لسيارته من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار بشكل عشوائي عند حاجز أمنى قرب مدينة سوكنة الواقعة في منطقة الجفرة جنوب سرت، ونقل على إثرها للمستشفى، وسجلت المنظمة العثور على جثة متحللة يعتقد أنها تعود لمهاجر قرب ميناء البريقة.

ورصدت في الثامن والعشرين من يناير اغتيال مدير مبيعات شركة الشرارة لتوزيع النفط في سبها “عبد الله علي بن تير” وإصابة 3 أشخاص أخرين كانوا بالقرب منه، إثر إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل مجهولين يستقلون سيارة هيونداي فيرنا معتمة الزجاج في الشارع الواسع وسط مدينة سبها.

وحملت المنظمة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن كافة الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء داخل وخارج مراكز الاحتجاز، ونطالبهم بفتح تحقيق في مقتل المهاجرين المغاربة في طرابلس، ونطالبهم بإخلاء سبيل المعتقلين فورا وتوفير ممر آمن لهم للعودة الطوعية أو الخروج من ليبيا.

وطالبت النائب العام الليبي بفتح تحقيقات في هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.