رئيس جهاز مشروعات الإسكان: التعاقد على استكمال «الطريق الدائري» جرى وفق القانون وبمراجعة ديوان المحاسبة

قال رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج إن التعاقد على استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس جرى وفقا للقوانين الليبية، وبعد دراسة من ديوان المحاسبة لمدة أربعة أشهر.

وأضاف عجاج أن لجنة من الديوان زارت الشركات المصرية؛ للمشاركة في التفاوض على الأسعار وراجعت كل التفاصيل قبل الإذن بالتعاقد، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

وتابع: «البعض يتحدث عن تكلفة الطريق دون دراية بمكونات المشروع وحجمه، ودون دراية بخصوصيته الإنشائية والهندسية».

وأكمل: «الطريق يتضمن 35 جسرا يبلغ طول أحدها ألف متر متصل، وبعض التقاطعات متعددة الطوابق، ومنظومات للصرف الصحي يبلغ عمرها الافتراضي 80 عاما».

تفاصيل مشروع الطريق

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر قرب مطار معيتيقة الدولي، وتعاقد على تنفيذه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان مع ائتلاف الشركات المصرية «أوراسكوم، وحسن علام، ورواد الهندسة الحديثة».

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ويوم الإثنين الماضي، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أعمال استكمال المشروع، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووجه أعضاء بمجلس النواب، خلال جلسة أمس، انتقادات حول «تكلفة» المشروع، قائلين إن تخصيص ثلاثة أو أربعة مليارات له «مبالغ فيه».