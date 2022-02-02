بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 02 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى قوية و سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من (طرابلس حتى سرت) تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60) كلم/ساعة ، وتقل سرعتها تدريجياً من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 16) مْ، ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المناطق الجبلية ، وتسجل اعتدال بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري)، و احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تتجاوز سرعتها إلى (60) كلم/ساعة، وتقل سرعتها من مساء الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل اعتدال بدايةً من مساء يوم الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، و تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 17)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 21) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).