وزارة التأهيل والعمل تخلي مسؤوليتها عن تعاقد السفارة الليبية مع شركات عمالة مصرية

قالت وزارة العمل والتأهيل في بيان لها نه بالإشارة إلى الإعلان الصادر عن السفارة الليبية بالقاهرة عبر صفحتها على الفيسبوك بتاريخ 1 فبراير 2022 بشأن تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من جمهورية مصر العربية فتفيد الوزارة بأن هذا الإعلان ليس لها به أي صلة أو أي علاقة وأن ، الوزارة لا تتحمل أي تبعيات إدارية أو قانونية تترتب على هذا الإجراء.

وكانت السفارة الليبية بالقاهرة قد نشرت بيانا الثلاثاء، قالت فيه، في إطار حرص سفارة دولة ليبيا بالقاهرة على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الإرتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية لها .

تعلن ( الملحقية العمالية ) بسفارة دولة لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة عن التعاقد مع الشركات المصرية التالية والمرخص لها قانوناً بإلحاق العمالة للخارج :

1 – شركة فور بزنس

2 – شركة حورس

3 – شركة الكاسب

4 – شركة العماد

5 – شركة الغد المشرق

6 – شركة أدبيانت

7 – شركة المحمل

8 – شركة الباحة

9 – شركة سيف الدين

10 – شركة أرب يونيون