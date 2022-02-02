المنقوش تعقد اجتماعا تشاوريا مشتركا مع وزراء خارجية الجزائر وجنوب إفريقيا وأنغولا

العنوان-اديس ابابا

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اجتماعا تشاوريا مشتركاً مع وزراء خارجية، الجزائر رمطان لعمامرة، وجنوب إفريقيا ناليدي باندور، ونائب وزير خارجية أنغولا إزميرالدا ميندونكا.

وبحسب بيان الخارجية تم خلال الاجتماع، استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لاسيما المتعلقة منها بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف.

وأوضحت الخارجية أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

وكانت قد وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، فجر الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.