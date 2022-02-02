الارصاد: أجواء شتوية باردة… وأمطار جيدة مصحوبة بالبرد وزخات ثلجية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 02/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون شتوية باردة على مناطق الشمال مع رياح نشطة السرعة إلي قوية تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (70) كم/س مما تسبب في إضطراب حالة البحر.

ووفقا للتقرير تكون فرصة الأمطار مهيأة على اغلب مناطق الشمال (الشمال الغربى-الشمال الشرقى) وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة من (بنغازى- المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الاوديه المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، و احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي تدريجياً بدايةً من يوم الجمعة بإمتداد مرتفع جوي يسبب في إستقرار حالة الطقس حيث تقل سرعة الرياح مع إنقشاع للسحب الممطرة ويشمل الإستقرار يوم السبت باقى المناطق. والله أعلم.