أجواء شتوية على غالبية مناطق ليبيا مع رياح قوية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تكون شتوية باردة على مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى قوية و وهطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من (طرابلس حتى سرت) تصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60) كلم/ساعة ، وتقل سرعتها تدريجيًا من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 16) مْ، ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المناطق الجبلية ، وتسجل اعتدالاً بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري)، و احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تتجاوز سرعتها إلى (60) كلم/ساعة، وتقل سرعتها اعتبارًا من مساء الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل اعتدالاً بدايةً من مساء يوم الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، و تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 17)مْ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 21) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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