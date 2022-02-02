صحفية بـ «الاندبندنت»: “الضاوي” و”البيدجا” يسيطران على مواقع استراتيجية غرب طرابلس

أكدت الصحفية بـ “الاندبندنت” سارة كريتا، أن “جماعة مسلحة يقودها معمر الضاوي وعبد الرحمن ميلاد “البيدجا” تسيطر على مواقع استراتيجية في غرب طرابلس.

وقالت “كريتا” في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “من بين تلك المواقع منطقة المايه ومركز احتجاز المهاجرين، الذي يعتبر من أكبر المراكز في ليبيا التي يعاني مهاجريها من التعذيب والابتزاز، وتم الإبلاغ عن وفيات داخل الحجز”.

وتابعت الصحفية، أن “الجماعات المسلحة تحتجز المئات بشكل تعسفي في هذه الأماكن السرية”.

وختمت موضحة أن “مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لجهاز دعم الاستقرار يقوم بالتسويق لنفسه للحصول على المزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي للقبض على المهاجرين في البحر”.