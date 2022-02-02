4371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4371 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و134 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 1114 مصابا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 38.7% من إجمالي 11270 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6899 منها، بينما سجلت حالات الوفاة السبع في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 438 ألفا و303 حالات، منها 37 ألفا و856 حالة نشطة، بينما تعافى 394 ألفًا و412 حالة، وسُجلت 6035 حالة وفاة بالمرض في البلاد.