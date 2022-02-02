بسبب الانتهاكات ضد المهاجرين.. بيان يدعو إلى إلغاء مذكرة التفاهم “الإيطالية- الليبية”

دعا بيان، وقّعه أكثر من 170 منظمة وشخصًا، بما في ذلك منظمة “ستيت ووتش” ، الحكومة الإيطالية إلى “إلغاء مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا؛ نظرًا لدورها في تسهيل ممارسات الاستغلال التي تتضمن العنف والجرائم ضد الإنسانية “.

وأشار البيان إلى أن المنظومة التي تأسست بناءً على توقيع المذكرة “الإيطالية- الليبية” لم تؤدّ إلى أي تحسينات كبيرة في الوضع الليبي، بل على العكس من ذلك؛ فقد أظهرت استحالة ضمان توفير الحماية الفعالة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

وبدعم مالي وسياسي من الاتحاد الأوروبي، تحدد مذكرة التفاهم “الإيطالية الليبية” أوجه التعاون بين البلدين، وفي الوقت نفسه، لا تمنع مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال انتهاكات حقوق المهاجرين التي تُرتكب في البلاد، ولكنها تخلق الأجواء لمزيد من الممارسات غير الإنسانية بشكل غير مباشر، بحسب البيان.

وأكد البيان أنه حتى بالنظر إلى تعقيد المشهد في ليبيا؛ فمن الضروري التنديد بشدة بالتعاون الإيطالي والأوروبي مع السلطات الليبية، ولا سيما مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية التي تسببت في منع المهاجرين من المغادرة، وتكريس ممارسات استغلال المهاجرين المقيمين في البلاد.

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