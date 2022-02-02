المنقوش تبحث مع وزير الخارجية الجزائري “إعادة إحياء المسار السياسي”

التقت نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي، بنظيرها، رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، في بيت الضيافة الجزائري، بالعاصمة أديس ابابا.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، على فيسبوك، أن الجانبان ناقشا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات السياسية في ليبيا، والحلول المناسبة لإعادة إحياء المسار السياسي لحل الأزمة.

وفي ذات الإطار، أكد رمطان لعمامرة، على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود “المنقوش” للدفع بمسار المصالحة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافق لتعزيز الوحدة الوطنية بليبيا وفرض الاستقرار .

من جانبها أشادت وزيرة الخارجية بموقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي، وسعيها المتواصل لجعل المصلحة العليا لليبيين هي هدفها الأساسي، مؤكدة على التواصل والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.