اللافي: نعمل على إعداد قانون المصالحة الوطنية الشاملة لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بأعيان المقارحة فزان لبحث جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلم الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبي.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة أهمية وضع آلية عمل واضحة بأسرع وقت ممكن لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وفق أطر قانونية تضمن نجاحها وبما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.

وشدد اللافي على حرص الرئاسي على إنجاح هذا المشروع، من خلال عمله على إعداد قانون المصالحة الوطنية الشاملة وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بما يعزز فرص تحقيق هذا الاستحقاق الوطني، الذي سينعكس إيجابًا على الملفات الأخرى وصولًا إلى إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

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