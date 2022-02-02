“المنقوش” تُناقش في أديس أبابا التحديات أمام القارة الأفريقية

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، في ظل تنامي التهديدات الأمنية، وذلك على هامش الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وخلال اجتماع تشاوري مشترك مع وزراء خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وجنوب أفريقيا ناليدي باندور، وعدد من المسؤولين؛ تم استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، لاسيما المتعلقة بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في أفريقيا؛ وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف.

من جانبه، أكد لعمامرة على استعداد بلاده للدفع بمسار المصالحة الوطنية، وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافق لتعزيز الوحدة الوطنية وفرض الاستقرار.

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