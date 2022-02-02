إنفوغرافيك| تعرف على الخطة الزمنية لعمل لجنة مراجعة الدستور

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

موعد انعقاد اللجنة:

15 يوما من تاريخ إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر

الاستفتاء على الدستور:

تقدم اللجنة التعديلات على الدستور خلال 45 يوما من أول اجتماع لها.

يعتمد دستورا للبلاد في حال موافقة ثلثي المقترعين

في حال رفضه يعاد تعديله ويستفتى عليه بأغلبية النصف +1

توضع قاعدة دستورية بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة

تحل هيئة تأسيس الدستور في حال الرفض مرة ثانية.

يقدم التعديل خلال 60 يوما من إعلان نتائج الاستفتاء

في حال تعذر عمل اللجنة:

يمدد عمل اللجنة 45 يوما أخرى

يتم فيها تقديم قاعدة دستورية وقوانين للعملية الانتخابية

مدة القاعدة الدستورية دورة برلمانية واحدة يقر وفيها دستور البلاد

مشروع الدستور: يؤجل للسلطة التشريعية الجديدة

قوانين الاستفتاء والانتخابات:

يصدر بالتوافق مع مجلس الدولة من قبل مجلس النواب

يصدر خلال 30 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية

تجرى الانتخابات خلال 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية

تباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد 30 من إعلان الانتخابات

يحل كل من مجلس النواب والدولة